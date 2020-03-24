Çorum'un ünlü Oğuzlar cevizi de tescilli lezzetler arasına katıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çorum'a has olan leblebi, İskilip dolması ve İskilip turşusundan sonra Oğuzlar cevizinin de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldığı belirtilerek, bu gelişmenin, kentin marka değeri ve tanıtımının yanı sıra Çorum'a yaptığı katma değer bakımından önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.