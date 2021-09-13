Saç ekiminde sır ölüm! Operasyon sırasında hayatını kaybetti

İbrahim Gül 28 yaşındaydı... Evli ve bir çocuk babasıydı. Mesleği olan kuaförlüğü yapmak için 3 yıl önce İtalya’ya gitmişti. Geçen hafta hem saç ektirmek hem de dükkânına malzeme almak için İstanbul’a geldi. Cumartesi günü, saç ektirme operasyonu için Bağcılar Barbaros Mahallesi’ndeki Medicine Hastanesi’ne gitti. Ancak saç ektirme operasyonu sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

‘KALP KRİZİ’ DEDİLER

İtalya’da bulunan eşi Leyla Gül’ü arayan hastane görevlileri, İbrahim Gül’in operasyondan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi. Eşinin haber vermesi üzerine hastaneye İbrahim Gül’ün meslek öğretmeni Dilek Özbek gitti. Özbek, hastane yetkililerinden İbrahim Gül’ün hayatını kaybettiği bilgisini aldı. İbrahim Gül’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

‘BİZCE YANLIŞ TEDAVİ’

Acı haberi alan İbrahim Gül’ün yakınları da Şanlıurfa’dan ve İtalya’dan İstanbul’a geldi. Gül’ün yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı. Şanlıurfa’dan İstanbul’a gelen İbrahim Gül’ün ağabeyi Ramazan Gül, “Kalp krizi geçirdiğine inanmıyorum. Biz tam olarak bilmiyoruz ama yanlış tedavi mi uyguladılar, öyle tahmin ediyoruz” dedi.

‘VEFATI SÖYLEMEDİLER’

İbrahim Gül’ün dayısı Ahmet Yiğit ise şöyle konuştu: “Hastaneye saat 8’de geliyor ve tahminimizce 9’da ameliyata alınıyor ama ameliyatın ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Ameliyat esnasında vefat ediyor ancak bu vefatın nedeni nedir, ameliyat olup olamayacağına dair ön tahliller yapıldı mı? Biz bunun soruşturulmasını istiyoruz. Bu saat 09.00’da ameliyata giriyor, saat 11.00’de vefat ediyor. Bize vefat ettiğini söylemiyorlar. Ben Halfeti’den geldim, burada söylediler. Yetkililer de diyor ki, bize saat 15.00 gibi söylediler. ‘Bize de hastanız yoğun bakımda, acilen gelin’ dediler. Halbuki hastamız vefat etmiş. Vefat ettikten sonra polise bildiriliyor, hemen bildirilmiyor.”

DOKTORU TUTUKLANDI

Harekete geçen polis, saç ekimini yapan doktor Mehmet Albayrak’ı gözaltına aldı. Dr. Albayrak ifadesinde, “Saç ekim işlemi sırasında bir göğüs ağrısı şikayetinden söz edince biz işlemi derhal durdurduk. Emin olmamakla birlikte 4-5 saat sonrasında hastanın eks olduğu bilgisi geldi. Müdahale eden hekimlerden anladığım kadarıyla kalp krizi sebebiyle hastanın kaybedildiği bilgisi geldi” dedi. Dr. Albayrak sorgusunun ardından ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçuyla tutuklandı.

HASTANE SESSİZ

İddiaların hedefindeki Medicine Hastanesi’nden resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaları sorduğumuz hastanenin idari işler müdürü, “Hastanenin başhekimi Dr. Çağrı Serdar Elgörmüş Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapordan sonra kesin bir şey diyebileceğini şu an için bir açıklama yapmayacağını söyledi” dedi.









KEFENİ KAN İÇİNDEYDİ

İbrahim Gül’ün kuaförlük okulundan öğretmeni olan ve cansız bedenini morgda ilk gören Dilek Özbek, “Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum. Kefeni kanlar içindeydi. Keşke yanında olsaydım ameliyat olduğunda. Bu şekilde tahmin edemedik, çünkü basit bir saç ekimi ameliyatıydı” ifadelerini kullandı.

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