‘Komançero’nun yeğenini oğlumdan uzak tutun

Haberin Devamı

Ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, ağabeyi tarafından şiddete uğradığı gerekçesiyle 7 Ocak 2020’de eve çağrılan ambulans ile İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmüştü. Mays, ambulanstan indirilirken tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

‘HUZURUMUZ KALMADI’

Figen Mays ile Randolph Ward Mays çifti, evlat acısını yaşarken, bu defa ikinci çocuklarının can güvenliğinden endişe ettiklerini öne sürerek mahkemeye başvurdu. Oğulları Sinan Dylan Mays’ın, yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle Amerika’da kırmızı bültenle aranan, organize suç örgütü ‘Komançero’ çetesinin liderlerinden Hakan Ayık’ın yeğeni Narin Ayık tarafından şantaj ve tehdit edildiklerini iddia ederek korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede yer alan iddiaya göre, Narin Ayık, duygusal yollarla Sinan Daylan Mays’a yaklaşarak onu maddi ve manevi anlamda manipüle etti. Sinan Dylan Mays’ın uyuşturucu kullanmasına ve bağımlı hale gelmesine neden olan Narin Ayık, bununla da yetinmeyerek bu durumu maddi geçim kapısı haline getirdi. Dilekçede özetle şunlara yer verildi: “Narin Ayık, sürekli taciz mesajları göndererek Mays ailesinden tehditle yüksek meblağlarda paralar istemektedir. Narin Ayık’ın bu eylemleri artık Mays ailesi açısından katlanılamaz bir hale gelmiş, huzur ve can güvenlikleri kalmamıştır. Bağımlı hale gelen Sinan Mays, bu alışkanlıklarından kurtulabilmek maksadıyla yataklı bir psikiyatri hastanesinde tedavi görmeye başlamıştır. Yaşanan bu olaylar nedeniyle Mays ailesi işlerini yapamayacak hale gelmiş, psikolojik olarak yıpranmıştır. Mays ailesinin can güvenliği açısından ciddi tehlike arz eden davranışlar sergileyen Narin Ayık’tan korunmasını talep ediyoruz.”

Haberin Devamı

Haberin Devamı

1 AY TEDBİR KARARI VERDİ

Talebi değerlendiren Aile Mahkemesi, Narin Ayık’ın 1 ay süreyle Figen Mays ile eşi Randolph Ward Mays ve oğulları Sinan Dylan Mays’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Narin Ayık’ın bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılacağını da kararında açıkladı.