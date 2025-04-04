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10 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Kaçan topun peşinden koşunca otomobil çarptı

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#Trafik Kazası#Kaza#Ağrı
10 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Kaçan topun peşinden koşunca otomobil çarptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 17:54

Ağrı'da kaçan topunu almak için yola çıkan 10 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza, dün kent merkezindeki çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sokakta oynarken topunun peşinden yola çıkan M.A.Ö. (10) adlı çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A.Ö., ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından sürücü İ.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. M.A.Ö.’nün ölüm haberi, ailesi ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

10 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü: Kaçan topun peşinden koşunca otomobil çarptı

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#Trafik Kazası#Kaza#Ağrı

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