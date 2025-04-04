Dumlupınar ile Atılay Denizaltısı şehitleri anıldı

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'Blue Sea' adlı NATO tatbikatından dönen TCG Dumlupınar Denizaltısı, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında 'Naboland' adlı İsveç gemisi ile çarpışarak battı; 81 denizci şehit düştü. Ayrıca 17 Temmuz 1942'de Morto Koyu'nda test faaliyetleri esnasında mayına çarparak batan Atılay Denizaltısı'nda 38 denizci şehit oldu.

Şehitler için anma töreni düzenlendi. Program kapsamında Nara Limanı'ndaki TCG Pirireis Denizaltısı, kazanın yaşandığı yere gitti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz ve ilk kadın amiral Tuğamiral Gökçen Yılmaz, 'TCG Dumlupınar ve 'Atılay' denizaltısında şehit olanların anısına denize çelenk bıraktı.

BARBAROS ŞEHİTLİĞİ'NDE TÖREN

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Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'ndaki Barbaros Şehitliği'nde tören düzenlendi. Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Deniz Üsteğmen Selman Çetin tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Konuşmanın ardından Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile tören sona erdi.

ŞEHİTLER ANISINA BOĞAZ GEÇİŞİ

Buradaki törenin ardından; dünyada ilk defa bir boğazdan 12 denizaltı ile geçiş icra edildi. Pirireis, Hızırreis, 1. İnönü, Burak Reis, Çanakkale, Gür, Anafartalar, Sakarya, Preveze, Dolunay, Doğanay ve Yıldıray denizaltıları, Çanakkale Boğazı'nın derinliklerinde yatan Dumlupınar ve Atılay denizaltıları şehitlerini anmak için boğaz geçişi gerçekleştirdi.