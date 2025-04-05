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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği

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#Ramazan Bayramı#Kırıkkale#Trafik
Kilit kavşak Kırıkkalede bayram tatili dönüşü hareketliliği
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 00:27

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

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Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar nedeniyle, 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

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#Ramazan Bayramı#Kırıkkale#Trafik

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