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Konya Sarayönü'nde ishal ve kusma şikayeti! İnceleme başlatıldı

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#Konya#Sarayönü#Sağlık
Konya Sarayönünde ishal ve kusma şikayeti İnceleme başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 17:16

Konya'nın Sarayönü ilçesinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuruların artması nedeniyle inceleme başlatıldı.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede dün ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi.

Vakaların hızla artmasının ilçede endişeye neden olduğu ifade edilen açıklamada, yetkililerin konuyla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

KOSKİ'DEN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Sarayönü ilçemizde görülen ishal ve kusma vakalarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Sağlık Bakanlığı ve KOSKİ ekiplerimiz tarafından ayrı ayrı su numuneleri alınmıştır. Yapılan tüm analizler sonucunda içme suyumuzda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yaşanılan vakaların içme suyuyla bir ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Konya#Sarayönü#Sağlık

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