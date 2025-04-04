İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Siyasi kavganın bedeli esnafa ödetilmez

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'nin Ezine İlçe Belediye Başkanı Güray Yüksel'i makamında ziyaret etti. Turan'a, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş eşlik etti. Ziyaret sonrası belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Turan, son günlerde gerçekleştirilen boykot eylemlerini eleştirdi. Turan, "Esnafa karşı bir boykot eylemi başladı. Tam da o yüzden buradayız. 'Siz boykot yapın, biz esnafın yanındayız' diyoruz. 'Siz boykot yapın, biz ekmekle, terle uğraşılmaz yanlış yapıyorsunuz' demek için buradayız. Neyin boykotunu yapıyorlar? Fahiş fiyatı mı protesto ediyorlar, yabancı mallarını mı, bozuk ürünleri mi, neyi protesto ediyorlar? Türk mallarının, Türk üreticilerinin ürünleri boykot ediliyor. 'İsrail mallarına karşı boykot yapalım' derken, ağzını açmayan insanların, bugün tutup Türk esnafının mallarını boykot etmesini ibretle izliyoruz" dedi.

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'KENDİ GİBİ DÜŞÜNMEYENLERE NASIL LİNÇ YAPILIRMIŞ GÖSTERDİLER'

Milletin boykot eylemlerini ciddiye almadığını söyleyen Turan, "25 yıldan bu yana 'CHP böyledir' dediğimizde, inanmayan arkadaşlarımız son 15 günde bunların gerçek yüzlerini gördü. Mahalle baskısı ne demekmiş, toplumu ikiye bölmek ne demekmiş, kendi gibi düşünmeyenlere nasıl zulmedilirmiş, kendi gibi paylaşım yapmayanlara nasıl linç yapılırmış, hepsini gösterdiler. Siyasi kavganın bedeli esnafa ödetilmez. Hakime, savcıya ihbar gelmiş, savcı ona bakmayacak mı? Hakimin önüne iddianame gelmiş, hakim 'Sen çok büyük bir belediyenin başkanısın, buna ben bakamam mı?' diyecek. Burada esnafın günahı ne?" diye konuştu. (DHA)