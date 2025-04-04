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Konya'da dünürlerin kavgası korkunç bitti: 2 dünür hayatını kaybetti

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#Konya#Dünür#Cinayet
Konyada dünürlerin kavgası korkunç bitti: 2 dünür hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 16:06

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde dünür olduğu belirtilen Osman Uyar ve Mehmet Özbahar arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Mehmet Özbahar (57), aynı işi yapan dünürü Osman Uyar (54) tarafından tabancayla vuruldu. İş yerinde bulunan Ali Musa Özbahar ise kayınpederi Uyar’ı otomobiline bindiği sırada tabancayla vurdu. İki dünür hayatını kaybederken, Ali Musa Özbahar polisi arayarak kendini ihbar etti.

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Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Osman Uyar kendisi gibi kolonya imalatçısı olan dünürü Mehmet Özbahar’ın iş yerine gitti. Burada husumetli olan dünürler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Uyar, Özbahar’ı tabancayla vurarak öldürdü.

Konyada dünürlerin kavgası korkunç bitti: 2 dünür hayatını kaybetti

BABASINI ÖLDÜREN KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

İş yerinde bulunan Ali Musa Özbahar da babasını vuran kayınpederi Osman Uyar’ı 42 AOL 627 plakalı otomobiline bindiği sırada tabancayla vurdu. Özbahar, ardından polisi arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri dünürler Mehmet Özbahar ile Osman Uyar’ın öldüğünü belirledi. Dünürlerin cesetleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Konyada dünürlerin kavgası korkunç bitti: 2 dünür hayatını kaybetti

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Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Musa Özbahar’ı gözaltına alarak emniyete götürürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Konya#Dünür#Cinayet

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