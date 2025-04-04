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Öcalan'ın doğum günü için gidiyorlardı: Güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi

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#Abdullah Öcalan#Halfeti#Öcalan
Öcalanın doğum günü için gidiyorlardı: Güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 17:43

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Halfeti'ye gitmek isteyen gruba izin verilmedi.

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İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 76'ncı doğum günü nedeniyle Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişindeki uygulama noktasında durduruldu.

Öcalanın doğum günü için gidiyorlardı: Güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi

Güvenlik güçleri, kalabalığa Şanlıurfa Valiliği'nin 1-5 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını belirterek, dağılmalarını istedi. Görüşmelerin ardından sadece DEM Parti'li milletvekillerinin de aralarında olduğu bir gruba izin verildi. 

Öcalanın doğum günü için gidiyorlardı: Güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi

Öcalanın doğum günü için gidiyorlardı: Güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi

Öcalanın doğum günü için gidiyorlardı: Güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi

Öcalanın doğum günü için gidiyorlardı: Güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi

 

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#Abdullah Öcalan#Halfeti#Öcalan

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