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Uçağın pervanesi iniş sırasında piste çarptı! Pilot ve yolcu yaralandı

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#Bursa#Yunuseli Havaalanı#Osmangazi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 16:29

Bursa'da Yunuseli Havaalanı'nda çift kişilik uçağın pervanesi, iniş sırasında piste çarptı. Pilot ile yanındaki yolcu yaralandı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Havaalanı’nda meydana geldi. Özel bir uçuş okuluna ait çift kişilik uçağın pervanesi, piste iniş sırasında zemine çarptı.

Uçağın pervanesi iniş sırasında piste çarptı Pilot ve yolcu yaralandı

Sert iniş yapan uçak sürüklenirken, pilot Erkan Hoş ile yanındaki yolcusu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Pilot ile yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Uçağın pervanesi iniş sırasında piste çarptı Pilot ve yolcu yaralandı

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#Bursa#Yunuseli Havaalanı#Osmangazi

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