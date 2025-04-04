AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye için kararlı siyaset tarihi önemde

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli mesaisine yeniden başladı. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin devlet ve millet hayatımız için ortaya koyduğu irade, “terörsüz Türkiye” ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir.

Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı’mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyeci olacağını daha net şekilde göstermiştir.

Yakın coğrafyamızdaki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde, yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz.