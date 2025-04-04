×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye için kararlı siyaset tarihi önemde

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#MHP
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye için kararlı siyaset tarihi önemde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 16:14

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin devlet ve millet hayatımız için ortaya koyduğu irade, “terörsüz Türkiye” ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir.' dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli mesaisine yeniden başladı. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin devlet ve millet hayatımız için ortaya koyduğu irade, “terörsüz Türkiye” ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir.

Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı’mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyeci olacağını daha net şekilde göstermiştir.

Gözden KaçmasınDevlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret ettiDevlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret ettiHaberi görüntüle

Yakın coğrafyamızdaki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde, yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye için kararlı siyaset tarihi önemde

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Ömer Çelik#MHP

BAKMADAN GEÇME!