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İzmir'de vahşet! Önce eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vurdu

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#İzmir#Çiğli#Polis
İzmirde vahşet Önce eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 20:15

İzmir'in Çiğli ilçesinde Necat Yorğun (35), sokakta önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın'ı (39) tabancayla öldürüp, kadının annesi Medine Serpil Kaynak'ı (70) da ağır yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşleyerek intihar etti.

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Olay, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Mahallesinde meydana geldi. Necat Yorğun, iddiaya göre, sokak ortasında önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın ile Sakın'ın annesi Medine Serpil Kaynak'a, yanında bulunan tabancayla ateş etti. Anne- kız kanlar içerisinde düşerken, aynı silahı göğsüne dayayan Yorğun, kendini de vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun ise yapılan ilk mücadelenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yorğun da yaşamını yitirdi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ayrıca, 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#İzmir#Çiğli#Polis

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