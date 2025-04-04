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Bakan Tunç'tan Mahir Polat açıklaması: Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi, tedavisi eksiksiz yerine getirilmektedir

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#Mahir Polat#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#Adli Tıp Kurumu
Bakan Tunçtan Mahir Polat açıklaması: Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi, tedavisi eksiksiz yerine getirilmektedir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 16:44

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği söyledi. Tunç, "Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir.

"SAĞLIK DURUMU DİKKATLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir.

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Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır.

Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir."

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#Mahir Polat#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#Adli Tıp Kurumu

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