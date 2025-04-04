Baba ve 3 kızı yaşamını yitirmişti: Katliam gibi kazada acı detay ortaya çıktı

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Kaza, dün akşam saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyit Hamza Yeşilyurt yönetimindeki 61 ACT 699 plakalı TIR, Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobille çarpıştı.

Refüje savrulan otomobilin sürücüsü Aziz Uluışık ile kızları Berfin, Kübra ve üvey kızı Esra Uluışık hayatını kaybetti, eşi Feride Uluışık (65) ise ağır yaralandı. Ölen 4 kişinin cenazeleri, inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Feride Uluışık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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CEZAEVİNE GÖRÜŞE GELMİŞLER

Uluışık ailesinin, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü yakınlarını ziyaret için İstanbul'dan Karabük'e geldikleri ve ailenin dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Babayla 3 kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Diyarbakır'a gönderildi.

Öte yandan gözaltına alınan TIR'ın şoförü Seyit Hamza Yeşilyurt, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.