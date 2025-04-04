×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde dönüş haraketliliği başladı

Güncelleme Tarihi:

#Osmangazi Köprüsü#Ramazan Bayramı#İstanbul-İzmir Otoyolu
İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsünde dönüş haraketliliği başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 17:37

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk oluştu.

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı tatili için şehir dışına giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. Dönüşte İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenler, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak İstanbul'a geçiyor.

Otoyolun Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Hersek Gişeleri'nde çok sayıda gişenin dönüşe ayrılması sayesinde sorunsuz şekilde geçebiliyor.

Tatillerini İstanbul'da geçiren ve güney kentlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların da kullandığı köprünün her iki bölümünde Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsünde dönüş haraketliliği başladı

Haberin Devamı

Durdurulan araçları sorgulayan ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsünde dönüş haraketliliği başladı

Bu arada ekipler, Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yolları üzerinde bulunan uygulama noktalarında da kontrollerini sürdürüyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı.

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsünde dönüş haraketliliği başladı

Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osmangazi Köprüsü#Ramazan Bayramı#İstanbul-İzmir Otoyolu

BAKMADAN GEÇME!