İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iş insanından KİPTAŞ'ın dairelerinin CHP'li delegelere dağıtıldığı iddiası

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

"ÇANTA ÇANTA PARA ALIP İMAMOĞLU ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜRÜ TUNCAY'A GÖTÜRDÜĞÜNÜ..."

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.H.Ş, 2019 yılında "1907 Ajans" isimli firması olduğunu, BELBİM'in toplu taşıma kartlarının taraftar kartlarına dönüştürülmesi için başlattığı projeyi Servet Yıldırım aracılığıyla şüpheliler Murat Ongun ve Tuncay Yılmaz'ın kendisine verdiğini söyledi.

Yazılı protokol yapmadığını, proje kapsamında çalışmalar ve yatırımlar yapılırken BELBİM Genel Müdürlüğü tarafından projenin gerekçesiz iptal edildiğini, masrafların kendisine ödenmediğini savunan H.H.Ş, şöyle devam etti:

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"Servet Yıldırım'ı ben yaklaşık 4 senedir tanıyorum. Kendisi Hüseyin Köksal'ın özel şoförüdür. Bu süre zarfında Servet, İBB Kültür AŞ'den çanta çanta para alıp İmamoğlu şirketinin genel müdürü Tuncay'a götürdüğünü, paraları Serdal Taşkın'dan aldığını anlatırdı. Serdal'ın kendi uhdesine de para geçirip, Nişantaşı'ndaki Halkbank'ta kiraladığı kasaya külçe altın olarak sakladığını, Ercan Saatçi (şarkıcı) ve abisi Zafer Saatçi'nin birer villa aldığını tespit ettikleri, Serdal Taşkın'ın şoförünün üzerinde 10 milyon para geçirdiğini anlatmıştı."

"İTİRAFÇI OLACAĞINI SÖYLEDİ ANCAK İFADESİNDE BUNLARI İNKAR ETTİ

Tanık H.H.Ş, Hüseyin Köksal'ın Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu, Servet Yıldırım'ın Köksal'ın yaptığı her işi bildiğini, para sayma görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra da yalan ifade verdiklerini öne sürdü.

Yıldırım'ın itirafçı olmak istediğini söylediğini iddia eden tanık iş insanı, "CHP'nin Genel Kurultayı'nda 1 milyar 200 milyon lirayı Berber Yaşar'ın döviz ofisinde dövize çevirip delegelere verdiklerini, KİPTAŞ'ın 70 dairesini delegelere dağıttıklarını, hatta bir delegenin de bir yıl boyunca Amerika'ya gidiş dönüş uçak biletlerini karşıladıklarını anlattı. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un en yakın arkadaşıdır. İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olunca Murat Ongun'un başında olduğu Medya AŞ'den işler kendisine verildi. 'Advertcity' isimli reklam firması İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra kuruldu. Görünüşte Murat Kapki ve Ahmet Köksal sahibidir ancak asıl sahipleri Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Köksal ve Murat Kapki'dir." iddiasında bulundu.

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H.H.Ş, şirketin Eski Genel Müdürü Ahu Gülbay'ın şirketin yapısını ve yapılanları öğrenince işten çıkarıldığını, şirketin belediyeden yüksek tutarlarda ihale aldığını ancak asıl işinin sahte faturalar düzenleyerek gayriresmi parayı şirkete soktuğunu Servet Yıldırım'ın anlattığını ileri sürdü.

Hüseyin Köksal'a ait "Karsal Örme" ve "Advertcity" isimli firmalar adına düzenlenen faturalarla kayıtsız paraları sisteme soktuklarını öğrendiğini öne süren H.H.Ş, "Para sayma görüntüleri yayınlanınca Servet (Yıldırım) bu paraların Kültür AŞ'den aldığı paralar olduğunu, itirafçı olacağını söyledi ancak ifadesinde bunları inkar etti. Hala Hüseyin Köksal'ın yanında çalışıp çalışmadığını bilmiyorum ancak bu yapının birçok kirli işine kendisi vakıftır." diye konuştu.

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"İHALE ETTİĞİMİZ ARSANIN ÇEVRESİNDEKİ YERLERİ DE İHALESİZ DAHİL ETTİLER"

2009-2016 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan M.Z.Ç. ise imar ve birçok birimden sorumlu olduğunu anlattı.

M.Z.Ç, İmamoğlu'nun 2014 yılında belediye başkanı seçildiğinde kendisiyle çalışmak istediğini ancak çalıştığı 2 yıllık süreçte usulsüz işlemlerine tanık olduğu ve tasvip etmediği için görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını savundu.

Beylikdüzü Belediyesine ait imarlı arsanın hasılat paylaşımı için ihale yapıldığını öne süren M.Z.Ç, şunları ifade etti:

"Ben ihale başkanıydım. Kapalı zarf usulü ihale yaptık. İhaleye Metin Gül, Ali Gül ve Muzaffer Beyaz ile birlikte toplamda 6 firma girdi. Muzaffer Beyaz, Gül ailesiyle akrabadır. Bu kişiler Ekrem İmamoğlu'nun ortağıdır. Vira projesinin ihalesini ben, tutarı 200 milyon üzerine çıkarmak için açık artırma usulüne geçirdim. İhalenin bu tutara çıkmasını sağladım. İhaleyi Gül İnşaat aldı. Satış yapıldıktan sonra 200 milyon düşülünce 35'i belediyeye verilecekti. Ben ayrıldıktan sonra proje bitti. Ben tapu kayıtlarını incelemek istedim. Özellikle 1 aylık sürede tapu devri yapıldı mı, bunun parası tahsil edildi mi ve bu paranın yüzde 35'i verildi mi? Bunlara bakacaktım ancak bakmama izin vermediler. Ayrıca bu proje yapılırken ihale ettiğimiz arsanın çevresindeki yerleri de ihalesiz dahil ettiler. Terk yapılması gereken yerin ihdasını, ihdas yapılması gereken yerin terkini verdiler. Bu proje yapılırken alınan encümen kararları incelendiğinde hukuka aykırılıklar görülecektir."

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Tanık M.Z.Ç, İmamoğlu'nun belediye başkanı olduktan sonra Mehmet Murat Çalık'ı "teknik koordinatör" olarak görevlendirdiğini belirtti.

Eskiden kalfalık yapan Adem Soytekin ile Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu iddia eden M.Z.Ç, "Belediyenin ihalelerinden yüzde 10 komisyon peşin alınır ve bu paraları Fatih Keleş toplardı. Paraların nereye gittiğini bilmiyorum. Turan Taşkın Özer CHP milletvekilidir. O dönem Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemiydi. Mehmet Murat Çalık, Fatih Keleş, Adem Soytekin ile birlikte hareket ederler. Ali Ceylan ve Hakan Saçık'ı da tanırım. Hakan Saçık, Gül İnşaat firmasında mimardı. Son zamanlarda çok büyük projeler yapmaya başladılar." dedi.