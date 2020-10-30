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DHA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

İzmir'de Kızılay kan merkezi yıkıldı! Vatandaşlar yollara düştü...

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İzmir'de Kızılay kan merkezi yıkıldı! Vatandaşlar yollara düştü...
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İzmir'in Bayraklı İlçesinde kaymakamlık binası ile Kızılay Kan Merkezi yıkıldı. En Fazla yıkımın altında yaşandığı ilçede enkaz altında kalan vatandaşlar var.

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  • Son Dakika: İzmirde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler
  • Son Dakika: İzmirde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler
  • Son Dakika: İzmirde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler
  • Son Dakika: İzmirde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara dökülen vatandaşlar, dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı binaların yıkıldığı kentte, vatandaşlar büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.

İzmir, Seferihisarda 6.6 büyüklüğünde deprem... 20ye yakın binada yıkım ihbarı
İzmir, Seferihisar'da 6.6 büyüklüğünde deprem... 20'ye yakın binada yıkım ihbarı

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Bu arada depremin ardından kent merkezinde iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, operatörlerdeki yoğunluk nedeniyle yakınlarına ulaşamayınca, tedirgin olup yollara düştü. Bu nedenle kent merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

İşte deprem sonrası ilk anlar
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'İZMİR'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURMAYIN' UYARISI

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Çataklı, "Lütfen; deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın" dedi.

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