×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Sağanak yağış geliyor: Sıcaklıklar düşecek! İstanbul, İzmir, Ankara...

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Hava Durumu
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı Sağanak yağış geliyor: Sıcaklıklar düşecek İstanbul, İzmir, Ankara...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 13:15

Yurt genelinde devam eden bahar havası, hafta sonu yerini soğuk hava ve yağışlara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için yeni uyarı geldi. Cuma günü İstanbul, İzmir ve Ankara dahil ülke genelinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıkların ise 5 derece kadar düşmesi bekleniyor. İşte yurt genelinde hava durumu tahmini...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden hafta sonu uyarısı Sağanak yağış geliyor: Sıcaklıklar düşecek İstanbul, İzmir, Ankara...

HAFTA SONUNA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Doğu Anadolu’nun doğusunda yağmur var akşama kalmayacak. Trakya’da bir ara öğleden sonra yağmur var diğer bölgeler açık. Marmara ve Ege ye yağmur cuma günü. Sıcaklık ortalamada ama hafta sonu yağışla birlikte Marmara ve Karadeniz’de ortalamanın altına iner.

Haberin Devamı

İstanbul bugün 23C açık. Hafta sonu ortalamanın altına inecek cuma 18 derece, yağış cuma günü. Hafta sonu da hava serin ısınma, 15 Mayıs’tan sonra olacak. (İstanbul’un Mayıs ort. En yüksek sıcaklığı 23 derecedir) İzmir 28, Antalya 25, Ankara 23, Trabzon 18, Gaziantep 25 derece" dedi.

Meteorolojiden hafta sonu uyarısı Sağanak yağış geliyor: Sıcaklıklar düşecek İstanbul, İzmir, Ankara...

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege'nin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 19°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu

Haberin Devamı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Sağanak Yağış#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!