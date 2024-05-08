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Okul müdürünü hayattan koparan kaza: Meslektaşları motosikletini tanıyınca olay yerine geldi

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Erkan Şahin#Okul Müdürü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 16:36

Antalya'da motosikletiyle hafif ticari araca çarpan ilkokul müdürü Erkan Şahin (54), yaşamını yitirdi. Kaza yerinden geçerken motosikleti tanıyıp araçlarından inen Şahin'in meslektaşları, hayatını kaybettiğini görünce büyük üzüntü yaşadı. Erkan Şahin’in Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde ikinci kez üniversite okuduğu, derse gitmek için okuldan erken çıkarak motosikletine bindiği öğrenildi.

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Kaza, öğle saatlerinde Kemer- Antalya kara yolu üzerindeki Küçükçaltıcak mesire alanı girişinde meydana geldi. 07 AVF 681 plakalı hafif ticari araç sürücüsü S.Ö. (47), Çaltıcak girişindeki kavşaktan Antalya istikametine dönmek için çıkış yaptığında, 07 FHL 57 plakalı Göynük Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Şahin idaresindeki motosiklet, aracın sağ ön kapı tarafından çarptı. Motosikletten düşen Şahin, metrelerce savruldu. İhbarla gelen sağlık ekibi, Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Okul müdürünü hayattan koparan kaza: Meslektaşları motosikletini tanıyınca olay yerine geldi

Polisin kaza yerinde incelemesi sürerken, bölgeden geçen Şahin'in meslektaşları, motosikleti tanıyarak araçlarından indi. Şahin'in yaşamını yitirdiğini öğrenen öğretmenler büyük üzüntü yaşadı. Öğretmenlerden bazıları "Senin otomobilin vardı, ne işin vardı motosiklette" diyerek gözyaşı döktü.

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Okul müdürünü hayattan koparan kaza: Meslektaşları motosikletini tanıyınca olay yerine geldi

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Kazayı görüp olay yerine gelen Antalya Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Cemal Talas, aynı yerde ikinci kazanın yaşandığını, hem kavşaktan hem de barınaktan araçların kontrolsüzce çıktığını, kavşağa ışıklandırma yapılması gerektiğini söyledi.

Okul müdürünü hayattan koparan kaza: Meslektaşları motosikletini tanıyınca olay yerine geldi

Okul müdürü Şahin'in, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde ikinci kez üniversite okuduğu, derse gitmek için okuldan erken çıkarak motosikletine bindiği öğrenildi. Erkan Şahin'in cenazesi morga götürülürken, diğer sürücü S.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Okul müdürünü hayattan koparan kaza: Meslektaşları motosikletini tanıyınca olay yerine geldi

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#Antalya#Erkan Şahin#Okul Müdürü

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