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4'üncü kattam düşen Eren feci şekilde can verdi

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#Zonguldak#Ambulans#Eren Uslu
4üncü kattam düşen Eren feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 16:09

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 7’nci sınıf öğrencisi Eren Uslu (13), hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Kepez Mahallesi Gaziler Sokak’ta meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Eren Uslu, oturdukları apartmanın 4’üncü katındaki dairede, odasından balkona çıktı. Bu sırada yalnız olan Uslu, bilinmeyen nedenle zemine düştü. Aile bireyleri odaya girdiklerinde Eren’i göremeyince kapısı açık olan balkondan aşağıya baktı, oğullarının yerde hareketsiz yattığını gördü. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Eren Uslu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, morga kaldırılan Eren Uslu’nun cenazesinin, Çankırı’da toprağa verileceği belirtildi. 

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#Zonguldak#Ambulans#Eren Uslu

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