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Kırmızı ışıkta geçen otomobil çarpmıştı! Belinay Berfin'den 14 gün sonra acı haber

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#Batman#Kaza#Trafik
Kırmızı ışıkta geçen otomobil çarpmıştı Belinay Berfinden 14 gün sonra acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 12:49

Batman’da 23 Nisan’da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Belinay Berfin Günenç tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Kaza, 23 Nisan günü akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda, bir alışveriş merkezinin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan Müslüm Cankurt (38) yönetimindeki 34 ER 1081 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zelal Sevdi (15) ise kucağındaki 8 aylık Delal Asya Sevdi, Belinay Berfin Günenç ve Elif Erpolat'a (15) çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ise otomobildeki bir kişi tarafından sosyal medyada açılan canlı yayında saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan sürücü Müslüm Cankurt emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kırmızı ışıkta geçen otomobil çarpmıştı Belinay Berfinden 14 gün sonra acı haber

Yaralılardan Batman Fatma Aliye Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Belinay Berfin Günenç, dün gece saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Belinay’ın cenazesi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Beşiri ilçesinde toprağa verildi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

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#Batman#Kaza#Trafik

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