Niğde'deki dehşet! Balkona tırmanıp eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürmüştü... Şüpheli ile arkadaşı adliyede

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Olay, dün saat 06.30 sıralarında Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Süleyman Fethi Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Emircan Özdoğan, kız arkadaşı D.A.'nın evine gitti. Bir süre sonra D.A.'nın eski sevgilisi G.Ö. ve arkadaşı T.A., 3 katlı apartmanın 2'nci katına tırmanıp, balkondan daireye girerek çifte saldırdı. Arbede sırasında Emircan Özdoğan, göğsünden bıçaklandı.

Yaralı halde evden çıkıp kaçan Özdoğan, caddede kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Özdoğan’ı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Özdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özdoğan’ın cansız bedeni, otopsinin ardından Sazlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan G.Ö. ile T.A.’yı saklandıkları adreste gözaltına aldı.

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Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.