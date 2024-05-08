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Niğde'deki dehşet! Balkona tırmanıp eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürmüştü... Şüpheli ile arkadaşı adliyede

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#Niğde#Cinayet#Adliye
Niğdedeki dehşet Balkona tırmanıp eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürmüştü... Şüpheli ile arkadaşı adliyede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 11:44

Niğde'de balkona tırmanıp girdiği dairede eski sevgilisinin erkek arkadaşı Emircan Özdoğan’ı (28) göğsünden bıçaklayarak öldüren G.Ö. (40) ile arkadaşı T.A. (32) adliyeye sevk edildi. Öte yandan Emircan Özdoğan’ın cansız bedeni, otopsinin ardından Sazlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Olay, dün saat 06.30 sıralarında Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Süleyman Fethi Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Emircan Özdoğan, kız arkadaşı D.A.'nın evine gitti. Bir süre sonra D.A.'nın eski sevgilisi G.Ö. ve arkadaşı T.A., 3 katlı apartmanın 2'nci katına tırmanıp, balkondan daireye girerek çifte saldırdı. Arbede sırasında Emircan Özdoğan, göğsünden bıçaklandı.

Yaralı halde evden çıkıp kaçan Özdoğan, caddede kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Özdoğan’ı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Özdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özdoğan’ın cansız bedeni, otopsinin ardından Sazlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan G.Ö. ile T.A.’yı saklandıkları adreste gözaltına aldı.

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Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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#Niğde#Cinayet#Adliye

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