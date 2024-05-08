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Batman'da tepki çeken olay! Büfe sahibi, çocuğa tekme- tokat saldırdı

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#Batman#Polis#Şiddet
Batmanda tepki çeken olay Büfe sahibi, çocuğa tekme- tokat saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 16:41

Batman’da büfe sahibi M.E. (52) iş yerinin yanında kaldırımda bekleyen 13 yaşındaki F.D.E.’yi "Burada bekleme" diye uyardıktan sonra yaşanan tartışmanın ardından tekme- tokat dövdü.

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Olay, Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi üzerinde bulunan bir büfenin yanında meydana geldi. Büfe sahibi M.E. iş yerinin yanında kaldırımda bekleyen F.D.E. adlı kız çocuğunu "Burada bekleme" diyerek uyardı. Yaşanan tartışmanın ardından M.E., F.D.E.’yi tekme ve tokat atarak darbetmeye başladı. Yere düşen kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp raporu alan kız çocuğunun şikayeti üzerine M.E. gözaltına alındı.

Bir suç kaydı bulunan M.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ev hapsiyle cezalandırıldı.

Batmanda tepki çeken olay Büfe sahibi, çocuğa tekme- tokat saldırdı

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#Batman#Polis#Şiddet

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