Yanına gelen kargayla sohbet edip, simitle besledi

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Küçükçekmece ilçesinde yaşayan Yurdagül Demir, pazar alışverişinden evine dönerken, parkta banka oturup dinlendi. Bu sırada Demir'in yanına gelen karga, pazar çantasının üzerine çıktı. Demir, yanında dakikalarca durup kendisini sevdiren kargayla sohbet etti ve o anları da cep telefonuyla görüntüledi. Demir'i otomobiline kadar takip eden karga araca da girdi. Demir, araçta poşetleri karıştıran kargaya simit verdi.

Yaşadıklarını anlatan Demir, "Bir anda otururken yanıma geldi. Benden kaçmayarak kendisini sevmeme izin verdi. Belli bir zaman geçirdikten sonra arabama yöneldim. O da benimle birlikte gelerek araca bindi. Sonrasında yanımda getirdiğim simidi, kargaya ikram ettim. Böyle yanıma gelmesi, benimle beraber zaman geçirmesi ve korkusuzca davranması beni çok şaşırttı" diye konuştu.