Evden çıkan yaşlı annesini ararken raylarda cansız bedenini buldu

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Olay, sabah saatlerinde Kilimli ilçesi sahil yolu mevkisindeki tren yolu üzerinde meydana geldi. Demir yolunda kömür taşıyan yük treni, raylarda yürüyen emekli Kilimli Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan demans hastası Şükran Bayhan’a çarptı. Makinistin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, trenin yaklaşık 10 metre sürüklediği kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNESİNE BAKMAK İÇİN TAYİNİNİ İSTEMİŞ

Durum, kadının oğlu Cankurt Bayhan’a haber verildi. Bayhan’ın da sabah saatlerinde evden çıkan annesi için kayıp ihbarında bulunduğu ve komşularıyla birlikte sokaklarda kadını aradığı öğrenildi. Olay yerine gelen Cankurt Bayhan, annesini teşhis ederken, olayın da üzüntüsünü yaşadı. Cankurt Bayhan, annesini tren yolunda görmüş olma ihtimali olan kişilerin polise ihbarda bulunmamış olmasına tepki gösterdi. Gaziantep’in Nizip ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen Cankurt Bayhan’ın hasta annesine bakmak için Zonguldak’a geldiği öğrenildi. Cankurt Bayhan'ın annesinin yanında olmak için tayinini Zonguldak'a aldırmak istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

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Kadının cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.