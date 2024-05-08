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Antalya'da dehşete düşüren görüntü: Tartıştığı kişiyi iple otomobilin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi

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#ANTALYA#Kaş#İşkence
Antalyada dehşete düşüren görüntü: Tartıştığı kişiyi iple otomobilin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 13:07

Antalya'nın Kaş ilçesinde Şaban T. (43), köpek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Orhan S.'yi (41) ayaklarından iple otomobilinin arkasına bağlayıp, sürükledi. Devriye görevi yapan jandarma ekibi durumu fark edip otomobili durdurarak Orhan S.'yi kurtardı. Orhan S. hastanede tedavi edilirken, Şaban T. ise gözaltına alındı.

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Kaş ilçesi Ova Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Şaban T., köpeğine zarar verdiği gerekçesiyle Orhan S. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından Şaban T., Orhan S.'yi ayağından iple otomobilinin arkasına bağladı.

Aracın direksiyonuna geçen Şaban T. aracı hareket ettirip, Orhan S.'yi sürükledi. Otomobil, yaklaşık 20 metre ilerlediği sırada, olay yerinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaş Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, durumu fark etti. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri, otomobili durdurdu. İpi kesip Orhan S.'yi kurtaran jandarma, Şaban T.'yi gözaltına aldı.

Antalyada dehşete düşüren görüntü: Tartıştığı kişiyi iple otomobilin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi

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Hastaneye götürülen Orhan S., tedavisinin ardından taburcu oldu. Şaban T.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, otomobilin arkasına iple ayaklarından bağlanan Orhan S.'nin sürüklendiği anlar yer aldı.

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#ANTALYA#Kaş#İşkence

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