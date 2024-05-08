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Tarihi konak yanmıştı... Atatürk'ün dini nikahını kıyan müftünün eviymiş

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#Tarihi Konak#Mustafa Kemal Atatürk#Latife Hanım
Tarihi konak yanmıştı... Atatürkün dini nikahını kıyan müftünün eviymiş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 14:47

İzmir'in Konak ilçesinde, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi konağın, Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın imam nikahını kıyan dönemin İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi'nin evi olduğu ortaya çıktı. Konağın restorasyonunun Anıtlar Kurulu kontrolünde 5 yıl önce tamamlandığını belirten sahibi Ahmet Zeybek, "Hüzünlüyüm. Halini görüyorsunuz. Bir tarih yok oldu" dedi.

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Konak ilçesi Basmane semti 1300 Sokak'ta bulunan tarihi konakta, dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Tarihi binadan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina içerisinde mahsur kalan bir kadın çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ayakta müdahale edilen kişinin evsiz olduğu öğrenildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

Tarihi binanın 1890'lı yıllardan kalma olduğu kaydedildi. Konağın Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın dini nikahını kıyan kişi olarak bilinen dönemin İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi'nin evi olduğu belirtildi.

Tarihi konak yanmıştı... Atatürkün dini nikahını kıyan müftünün eviymiş

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‘BİR TARİH YOK OLDU'

Tarihi yapının şimdiki sahibi, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Ahmet Zeybek, konağın restorasyonunu 5 yıl önce tamamladıklarını belirterek, "Binamız tarihi bir konak. Anıtlar Kurulu'nda İzmir'in Kurtuluş Savaşı'ndaki ilk müftüsü olan Rahmetullah Efendi'nin konağı olarak kayıtlı. Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Amin'in imam nikahı kıyıldığı bir yer. Burası mevcutta 130 metrekare. Tapulu mülküm. Anıtlar Kurulu'nun kontrolünde restorasyonunu yaptık. Yandı. Hüzünlüyüm. Halini görüyorsunuz. Bir tarih yok oldu" dedi.

Tarihi konak yanmıştı... Atatürkün dini nikahını kıyan müftünün eviymiş

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

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#Tarihi Konak#Mustafa Kemal Atatürk#Latife Hanım

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