İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Marmara Belediyeler Birliği toplantısında konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği meclis toplantısına katıldı. İBB Başkanı İmamoğlu’nun ev sahipliğindei birliğin 2024-2029 dönemi başkanlık seçimleri yapıldı. MBB’nin yeni başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu.

"YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ ŞARTTIR"

Başkanlık seçimi öncesi konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yurttaşlar belediye yakın oldukça aldığı hizmetler kolaylaşır, hizmet maliyetleri düşer, yerel kalkınma hızlanır ve yerel istihdam güçlenir. İktidarda hangi parti olursa olsun vatandaşların en iyi hizmetleri en kolay ve en düşük maliyetle alabilmesinin yolunun açılabilmesi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi şarttır. Şehirlerin kalkınmasının sürdürülebilir olması, afetlere ve krizlere karşı dayanıklı kılınması, hem kısıtlı kaynakların doğru kullanımı hem de ekonomik ve sosyal hayatın gelişimi için oldukça önemlidir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yerel yönetim vizyonu, demokrasimizin geleceğinden asla ayrı düşünülemez. Türkiye’de hükümetin, hem hükümetin hem de muhalefetin gündemlerinden birisi de mutlaka bu olmalıdır. Ancak tabi ki belediyelerin yetki alanının genişletilmesi ve yönetimsel olarak güçlendirilmesi elbette tek başına yeterli değildir, olmaz. Belediyelerin aynı zamanda liyakatli kadrolarla verimli çalışma yöntemleri ve hizmet kalitesi de sürekli arttırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE KAYNAKLARININ ÖNEMLİ BİR KISMI SADECE PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILIYOR"

İBB Başkanı İmamoğlu, ekonomik krizin belediye hizmetlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Belediyeler kısıtlı kaynaklar ve hizmetlerini maksimize etmeye çalışırken bir de yaşanan ne yazık ki ekonomik krizin yarattığı etkiler ile boğuşmaya her birimimiz, her belediyemiz devam etmektedir. Tüm belediyeleri, birlikler aracılığıyla verimli çalışma ve yaratıcı çözümler geliştirme konusunda teşvik etmeliyiz. Birbirimizi güçlendirmeliyiz yan yana olmalı daha çok birlikte düşünmeliyiz. Bu nedenle Marmara Belediyeler Birliği’nin ana rollerinden birisinin Marmara Bölgesi’ne ilişkin sorunların çözümü için farkındalık yaratmak olduğunu düşünüyor ve bunu en üst seviyede destekliyorum. Bu farkındalığı güçlendirebilecek yeni bir siyasi dönemin de eşit olduğumuzu her birimizin bilmesi şarttır. Bu dönemin bence iki temel özelliği vardır. Birincisi özellikle seçmenler son seçimlerde merkezi yerel yönetimler arasında yeni bir denge oluşturmuştur. Bu dengenin vatandaşın hayrına bir işbirliğine dönüşmesini yürekten umuyorum ve diliyorum. İkincisi aynı zamanda seçmen siyaseti normalleştirmeye, siyasetin kutuplaşma değil bir araya gelme unsuru olarak sistemi olarak tanımlamayı hepimize göstermiştir, net olarak hissettirmiştir ve hatta zorlamıştır. Bu konuda samimiyetin, işbirliği alanlarının genişletilmesinin bize çok büyük fırsatlar sunacağını biliyor ve inanıyorum." dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY SEÇİLDİ

Marmara Belediyeler Birliği Meclisi, 2024-2029 dönem yönetim seçimlerini gerçekleştirdi. İstanbul Beyoğlu’nda bir otelde düzenlenen MBB Meclis toplantısında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkan seçildi. Bozbey, ‘’Katılımlarınızdan dolayı hepinize yürekten teşekkür ederim. Evet, büyük bir sorumluluk verdiniz, bu sorumluluğun farkındayız. Ve bizi başkanlığa layık gören, destekleyen, aynı zamanda yine yönetimlerde encümen üyelerimizi, komisyon üyelerimizi, denetim kurulu üyelerimizi, başkan vekilimizi vermiş olduğunuz desteklerden, oylardan dolayı da teşekkür ediyorum. Onları da kutluyorum. Hep beraber, bundan böyle hep beraber Marmara Belediyeler Birliği’nin geldiği süreci bir basamak iki basamak daha yukarıya çıkararak şehirlerimize katkı sunan, destek veren ve onların noksan olan yerlerinde onların yanında olan, dayanışan bir kurum haline getireceğiz ve hedefimiz bu yönde devam edecek." dedi.

Toplantı, yeni seçilen MBB Başkanı Mustafa Bozbey ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, önceki dönem başkanı Tahir Büyükakın’a hizmetlerinden dolayı plaket ve çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.