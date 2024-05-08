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Atıldığı okulun önüne gelip ateş açan genç kız serbest bırakıldı

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#Mardin#Lise#Silah
Atıldığı okulun önüne gelip ateş açan genç kız serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 13:35

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan ve okul kapısında ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlarla bir öğrencinin de yaralanmasına sebep olan E.T. adlı kız (16), adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Olay, 6 Mayıs’ta Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı. Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce son sınıftayken okuldan atılan E.T adlı kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi. Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen E.T., belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti.

Atıldığı okulun önüne gelip ateş açan genç kız serbest bırakıldı

Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kurşunlardan 2’si, C.S. (17) isimli erkek öğrencinin kol ve karın bölgesine isabet etti. Vücudunu sıyıran kurşunlarla yaralanan C.S., çevredekilerin yardımıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Elinde tabanca ile okulun kapısını da tekmeleyen E.T.'nin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Atıldığı okulun önüne gelip ateş açan genç kız serbest bırakıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.T.'yi gözaltına alındı. C.S. tedavisinin ardından taburcu edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Atıldığı okulun önüne gelip ateş açan genç kız serbest bırakıldı

 

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#Mardin#Lise#Silah

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