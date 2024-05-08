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Adana'da sağlık çalışanlarına 'geç geldiniz' diyerek kürekle saldırmıştı! Tutuklandı

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#Adana#Kozan’#Sağlık Çalışanlarına Saldırı
Adanada sağlık çalışanlarına geç geldiniz diyerek kürekle saldırmıştı Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 17:04

Adana'nın Kozan ilçesinde çağırdığı ambulansa "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran Yılmaz Aksoy (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yılmaz Aksoy, ifadesinde üzüntünün verdiği bir anlık öfkeyle saldırıyı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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Olay, 5 Mayıs'ta saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi. Kalp krizi geçiren Mehmet Aksoy'a (66) müdahale için giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı. İddiaya göre, "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran hastanın oğlu Yılmaz Aksoy, ambulansın camlarını kırdı. Saldırı sırasında ambulanstaki 25 haftalık hamile sağlık çalışanı Derya Kılınç (30), gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı. Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, sabah saatlerinde taburcu edildi.

Sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Yılmaz Aksoy hakkında şikayette bulundu. Mehmet Aksoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'BİR ANLIK ÖFKEYLE SALDIRMIŞ'

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Öte yandan, Mehmet Aksoy'un cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sağlık çalışanlarına saldıran Yılmaz Aksoy da babasının cenaze törenine katıldı. Aksoy, cenaze töreninin ardından gözaltına alındı. İfadesinde, üzüntünün verdiği bir anlık öfkeyle saldırıyı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu belirten Yılmaz Aksoy, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aksoy, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Adana#Kozan’#Sağlık Çalışanlarına Saldırı

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