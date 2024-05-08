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Manisa'da feci kaza! Treninin çarptığı otomobilde 1 can kaybı

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#Manisa#Trafik#Kaza
Manisada feci kaza Treninin çarptığı otomobilde 1 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 13:12

Manisa'da Uşak-İzmir seferini yapan yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 2 çocuk babası Yaşar Ercan hayatını kaybetti.

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Kaza saat 11.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Gülbahçe Mahallesi'ndeki tarlasına giden Yaşar Ercan’ın kullandığı otomobile kontrolsüz hemzemin geçitte Uşak-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil içinde sıkışan, iki çocuk babası Yaşar Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan'ın cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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#Manisa#Trafik#Kaza

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