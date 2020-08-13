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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fenomene eski eşten dava: '5 yaşındaki kızımı reklam malzemesi olarak kullanıyor'

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Fenomene eski eşten dava: '5 yaşındaki kızımı reklam malzemesi olarak kullanıyor'
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Pazarlama ve iş geliştirme direktörü Burak Aydoğan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı ‘Zynpzeze’ lakaplı sosyal medya fenomeni Zeynep Özbayrak’a velayetin değiştirilmesi ve iştirak nafakasının kaldırılması için dava açtı.

Dilekçesinde eski eşinin 5 yaşındaki kızlarının mayolu ve bornozlu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ticari kazanç sağladığını belirten Burak Aydoğan, “Zeynep Özbayrak kızını reklam malzemesi olarak kullanmaktadır. Kızının ağladığı zamanları bile eğlenerek internetten yaymakta, kızını adeta bir sosyal malzemesi haline dönüştürmektedir” dedi. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davada, iki yıl önceki boşanma davasında mahkemenin çocuğun velayetini anneye verdiği ve babasının kızı için aylık 2 bin 500 lira iştirak nafakasına hükmettiği ifade edildi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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