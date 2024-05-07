Şişli'de korku dolu anlar: Müteahhitten dairelerini alamayınca binayı yaktı

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Olay, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Melihşah Sokak üzerindeki binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Şengöz gecekondusunu 3 daire karşılığında müteahhide verdi. Müteahhit, yeni yapılan apartmandan söz verdiği daireleri vermeyince Erol Şengöz ailesiyle bir dairede yaşamaya başladı. Müteahhidin aileyi binadan tahliye kararı çıkarmasıyla aile üyeleri kendilerini daireye kapatarak evden çıkmak istemedi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çilingir çağrılması üzerine evin oğlu bina çatısına çıkarak benzin ile apartmanı yakmaya çalıştı. Binadan düşen alevler park halindeki bir otomobile ve motosiklete sıçradı. Yangın vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürüldü.

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SANA DAİRE VERECEĞİZ DEDİLER AMA VERMEDİLER

Gecekondu sahibi Erol Şengöz “Burası 1963 yılından beri babadan kalma toprağımız. Bir firma geldi benim iki katlı gecekondumu yıktı. Sana daire vereceğiz dediler ama vermediler. Bizi 2014'te kışın ortasında sokağa attılar. 9 sene kirada kaldım. Bina halen bitmedi. Bu bina kaçak. İmarı, iskanı yok. Kolonları kesik. Bana 3 daire söz verdiler. Ama vermediler ben de gelip buraya oturdum. 11 ay oldu. Şimdi kaymakamlık kararıyla bir imzayla beni buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Benim okumam yazmam yok. Benden imza aldınız" dedi.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Evde bulunan baba polis tarafından dışarıya çıkarılırken baygınlık geçirdi. Babasının bayıldığını gören oğlu da dışarıya çıkınca gözaltına alındı. Evdeki iki kadın da gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

BİNAYI YAKMAYA ÇALIŞTI

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Şengöz'ün binadan benzin döküp ateşe vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, dökülen benzin nedeniyle binanın dışı bir anda alev alıyor. Daha sonra otomobile sıçrayan alevler vatandaşlar tarafından söndürülüyor.