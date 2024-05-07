Acılı baba CNN TÜRK'ten çağrı yaptı: Eylem Tok ve oğlu er ya da geç dönecek

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Bir çocuk babası Oğuz Murat Aci bir cinayet gibi kazaya kurban gideli tam 68 gün oldu. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de firari hayatlarına devam ederken Aci ailesi adelet istiyor.

CNN TÜRK'e konuşan baba Özer Aci'nin açıklamaları şu şekilde:

68 günün belki 38 gününü hiç hatırlamıyorum. Böyle bir olayda şok mu yaşadık. Atlatamadık. Yüreğimizdeki bu yara kapanmadı. Adalet, hak hukuk istiyorum. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Eylem Tok eninde sonunda gelip adalete teslim olacak.

Mezarda yatan oğluma, torunuma içtenlikle şunu diyebilmem lazım: "Suçlular gelip adalete gelip teslim oldu." Ben her gün mezara boş gidip boş geliyorum. Bir şey söyleyemiyorum oğluma. "Mücadele ediyorum" diyorum. Mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Son nefesime kadar peşindeyim. Er ya da geç dönecekler.

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"ÇIRPINDIKÇA ÇAMURA BATIYORSUNUZ"

Eylem Hanım bir an önce gelip adalete teslim olun. Sizi yönlendiren yanlış yönlendiriyor. Çırpındıkça çamura batıyorsunuz. Onlar da vicdanlı olsunlar.

Onun çocuğu ormanda 160-170'le giderken hiç mi vicdanları sızlamadı. Defalarca o bölgede ceza yemiş. Yine de dur demeyip araba vermişler. Belki başkaları da öldü, belki başkalarından tecrübe edindikleri için yurt dışına hızlıca kaçtılar.

BABA CİHANTİMUR TEKRAR İLETİŞİME GEÇTİ Mİ?

En son avukatları vasıtasıyla oğlumun yedinci günü kuran okunuyordu. O gün sabah erkenden avukatımı arayıp taziyeye gitmek için aramışlar. Avukatımız da taziye var müsait değiliz demiş. Ben onu şöyle düzelttim. Kusura bakmasınlar bugün uygun değil ama ilk başta ne söylediysem onu tekrar ediyorum: Eski hanımı ve oğlu adalete teslim olur. Buyursun gelsinler.

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"BİNLERCE OĞUZ OLUŞTU"

Tek başıma mücadele ediyorum derken davada yalnız değilim. Binlerce Oğuz oluştu. Binlerce vicdanlı insanlar oluştu. Acısını acısı gibi paylaşan insanlar var.

Eylem Hanım bir an önce gelsin adalete teslim olsun. Hem kendi hem bizim iyiliğimiz için. Bu acılı yüreğe bir su serpsin. Sadece onunki evlatta bizimki evlat değil mi? Bir an empati kurup evladının yanında olmadığını düşünsün. Biz o durumdayız. Annelik içgüdüsüyle kaçırıyor götürüyor ama insan taa ABD'lere kaçmaz. Adalete sığınır. Üst akıl kimse bunları çamura batırdı. Ne zaman çıkacaklar bunu zaman gösterecek. Türkiye'de 68 gündür gündem olay var mı? Ben mücadelemde haklıyım.