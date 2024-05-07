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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 17 gözaltı

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#Şanlıurfa#Terör#Terörle Mücadele
Şanlıurfada terör operasyonu: 17 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 14:21

Şanlıurfa’da izinsiz yürüyüşlerde terör örgütü PKK lehine slogan attığı tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan aralarında DEM Parti yöneticilerinin de olduğu bildirildi.

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde belirlenen adreslere zırhlı araçlarla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, DEM Parti ilçe yöneticisi ve gençlik meclisi üyelerinin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin, kent genelindeki izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK lehine slogan attıkları bildirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şanlıurfada terör operasyonu: 17 gözaltı

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#Şanlıurfa#Terör#Terörle Mücadele

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