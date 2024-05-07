Kilis'te 5 kişilik aile ölü bulunmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı

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Olay, önceki gece geç saatlerde Nedimökmen Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu Yusuf Kuvara ile eşi ve 3 çocuğundan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese gitti. Kapıyı açan olmayınca ağır kokunun da yayıldığı eve giren ekipler Yusuf Kuvara, eşi Merve ile çocukları Emine, Abdo ve Ali Kuvara'yı ölü buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Yusuf Kuvara'nın iple, eşi ve çocuklarının ise boğularak öldürüldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemelerin ardından cesetler, hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADAKİ VİDEO

Yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Kuvara'nın eşi ve çocuklarını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Yusuf Kuvara'nın olaydan 1 gün önce sosyal medyadan yayınladığı videoda ise, “Karım beni severdi ve saygı duyardı, ben de onu seviyordum, bana ihanet falan yapmadı, sadece yoksulluktan yoruldum, diğer akrabalarım gibi dilencilik yapmak istemiyorum” dediği görüldü.