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Eşi tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

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#Cinayet#Tekirdağ#Tekirdağ Haberleri
Eşi tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 15:45

Tekirdağ’da Şenol Şirin’in (41) tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Duygu Şirin (35) ile oğlu Ali Emre (5), Malkara ilçesinde toprağa verildi. Olayın ardından intihar eden Şenol Şirin’in ise Süleymanpaşa ilçesinde defnedileceği bildirildi.

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Olay, gece yarısı sıralarında Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100’üncü Yıl Mahallesi Cevat Kurtuluş Sokak’taki Gür Apartmanı’nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Şenol Şirin ile eşi Duygu Şirin arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şenol Şirin, önce eşi Duygu’yu ardından da oğlu Ali Emre’yi tabanca ile vurup, intihar etti.

Eşi tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

Silah seslerini duyan komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çağırılan çilingir tarafından kapısı açılan eve giren ekipler Şirin çiftiyle oğullarının cansız bedenleriyle karşılaştı.

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Eşi tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Duygu Şirin ile oğlu Ali Emre'nin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak Malkara ilçesinin kırsal Deveci Mahallesi'ne götürüldü.

Eşi tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

Mahalle camisinde kılınan cenaze namazına Duygu Şirin'in annesi Fatma, babası İsmail Ak, yakınları ve mahalleli katıldı. Namazın ardından anne ve oğlu mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Eşi tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

Şenol Şirin’in ise ilçe merkezinde toprağa verileceği bildirildi. 

Eşi tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

Eşi tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

 

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#Cinayet#Tekirdağ#Tekirdağ Haberleri

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