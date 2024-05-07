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Hamile kadın maganda kurşununda bebeğini kaybetti

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#Şanlıurfa#Zemzem Özdemir#Maganda Kurşunu
Hamile kadın maganda kurşununda bebeğini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 15:04

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kız kardeşinin düğününde havaya açılan rasgele ateş sonucu yaralanan 3 aylık hamile Zemzem Özdemir (42), bebeğini kaybetti.

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Olay, dün ilçeye bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen düğünde gelin Saadet Karagöz’ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zemzem Özdemir karnındaki bebeği kurtarılamadı.

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Hamile kadın maganda kurşununda bebeğini kaybetti

Öte yandan soruşturma başlatan jandarma ekipleri C.K. (58) ve F.K'yi (48) gözaltına aldı.

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#Şanlıurfa#Zemzem Özdemir#Maganda Kurşunu

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