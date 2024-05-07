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Kocaeli'de müteahhit inşaat halindeki 24 daireyi 50 kişiye satıp kaçmıştı! Bina iş makineleri ile yıkıldı

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#Kocaeli#Darıca#Kontrollü Yıkım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 15:31

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2008 yılında müteahhit Y.D., 24 daireyi 50 kişiye satarak kaçmıştı. İnşaat halinde atıl kalan bina, arsa sahibinin yeni bir inşaat firması ile anlaşmasıyla bugün iş makineleri ile yıkıldı.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde müteahhit Y.D., 2008 yılında inşasına başladığı binadaki 24 daireyi, 50 kişiye sattıktan sonra yaklaşık 2,5 milyon TL ile kaçtı.

Dolandırılan vatandaşlar haklarını hukuk yoluyla ararken, aradan geçen 16 yılda yarım kalan inşaat madde bağımlılarının mesken tuttuğu yer haline geldi.

Binanın yapıldığı arsanın sahibi, yakın zamanda başka bir inşaat firması ile anlaştı.

Mağdurlarla görüşerek anlaşmaya varan inşaat firması, atıl durumdaki binayı yeniden yapmak amacıyla bugün iş makineleri ile yıktı. 

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#Kocaeli#Darıca#Kontrollü Yıkım

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