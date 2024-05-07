Katliam gibi kazanÄ±n kurbanlarÄ± yan yana topraÄŸa verildi... Cenazede gÃ¶zyaÅŸlarÄ± sel oldu

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Kaza, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde ilÃ§eye baÄŸlÄ± AÄŸabey Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Ä°slahiyeâ€™den Hatay yÃ¶nÃ¼ne giden Mehmet G.,â€™nin kullandÄ±ÄŸÄ± 27 AJT 349 plakalÄ± beton mikseri ile Latif Ã–rsâ€™Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ± 27 K 5127 plakalÄ± yolcu minibÃ¼sÃ¼, kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Hurdaya dÃ¶nen ve iÃ§erisinde 19 kiÅŸi bulunan minibÃ¼s ÅŸarampole devrildi. Kazada 8 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 11 kiÅŸi de yaralandÄ±. 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkeziâ€™ne yapÄ±lan ihbar Ã¼zerine kaza yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k, itfaiye polis ve jandarma ekibi sevk edildi. MinibÃ¼sten Ã§Ä±karÄ±lan yaralÄ±lar, ambulanslarla Ä°slahiye Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak yaralÄ±lardan 1â€™i daha doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±.

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DÃ¼n olay yerinde incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Kemal Ã‡eber, yapÄ±lan ilk tespitlere gÃ¶re beton mikserinin karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ip kÃ¶y minibÃ¼sÃ¼ne Ã§arptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ekipler aracÄ±n hÄ±zÄ± ve tekerlek izleri Ã¼zerindeki araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, Vali Ã‡eber, ilk kanaatin TIRâ€™Ä±n oldukÃ§a hÄ±zlÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde olduÄŸunu ifade etti.

6â€™SI KIZ Ã–ÄžRENCÄ°, 2â€™SÄ° EV KADINI

Kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden, ÅžÃ¼krÃ¼ SaÄŸlamâ€™Ä±n (71) Ã§iftÃ§i, Rakibe Erinemez (32) ve Hatice GÃ¶nenâ€™in (44) ev kadÄ±nÄ±, Sena TaÅŸkÄ±n (18), Ãœmran YÄ±ldÄ±rÄ±m (15), Elif GÃ¶rmez (17), Sultan Erinmez (18), Sude Ã‡elik (18), ve Sibel SaÄŸlamâ€™Ä±n (18) lise Ã¶ÄŸrencisi olduklarÄ± belirtildi.

SULTAN OKUL BÄ°RÄ°NCÄ°SÄ°YMÄ°Åž, SENAâ€™NIN Ä°KÄ°Z KARDEÅžÄ° HASTANEDE

Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ã¶ÄŸrencilerin tamamÄ±nÄ±n Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SaÄŸlÄ±k BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸu ve Ä°slahiye Devlet Hastanesiâ€™nde staj yaptÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerden Sultan Erinmezâ€™in okul birincisi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, Sena TaÅŸkÄ±nâ€™Ä±n ikiz kardeÅŸi Sudeâ€™nin da aynÄ± kazada yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Hatice GÃ¶nenâ€™in ise 2 engelli Ã§ocuÄŸunun olduÄŸu ve onlara baktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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YANYANA TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 9 kiÅŸi iÃ§in ilÃ§eye baÄŸlÄ± YeÅŸilyurt Mahallesiâ€™nde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene; Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nazif YÄ±lmaz, Gaziantep Valisi Kemal Ã‡eber, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin, ilÃ§e belediye baÅŸkanlarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±. Mahalle meydanÄ±nda helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cenaze namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±nacaÄŸÄ± alana geÃ§ildi. Ã–lenlerin yakÄ±nlarÄ± tÃ¶rende tabutlara kapanarak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin HazÄ±rlarâ€™Ä±n kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 9 kiÅŸi YeÅŸilyurt MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda topraÄŸa verildi.

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YARALILARIN TEDAVÄ°SÄ° SÃœRÃœYOR,TIR SÃœRÃœCÃœSÃœ GÃ–ZALTINDA

Ã–te yandan 10 yaralÄ±dan 5â€™i taburcu edilirken, diÄŸer 5 kiÅŸinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiÄŸi ve yalnÄ±zca Emine Y.â€™nin hayati tehlikesinin olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Beton mikseri sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mehmet G. ise tedavisinin ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

BETON MÄ°KSERÄ° SÃœRÃœCÃœSÃœ TUTUKLANDI

Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esinde 9 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kazada minibÃ¼sle Ã§arpÄ±ÅŸan beton mikserinin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mehmet GÃ¶ÄŸÃ¼ÅŸ, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

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