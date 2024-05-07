Samsun'da eşi katletmişti! İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'a son veda

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Olay, önceki gece ilçenin 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Çay, Belediye Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan eşi Saadet Çay’ı görüntülü arayıp, intihar edeceğini ve son bir kez çocuklarını görmek istediğini söyledi. Saadet Çay, sevgilisi olduğu belirtilen kişi ve 17 ile 14 yaşlarındaki çocuklarıyla Adem Çay’ın evine gitti. Burada çift arasında Atakum ilçesindeki yazlık ev sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem Çay, silahını doldur boşalt yaptığı sırada kadının sevgilisi ile çocuklar dışarı çıktı. Çay, eşini göğsünden vurdu. Adem Çay binadan çıkarken, sokak üzerinde devriye gezen bekçiler tarafından suç aleti tabancasıyla yakalandı. Eve giren ekipler, Saadet Çay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çay'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem Çay tutuklandı. Bu arada, Ahmet Çay'ın ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi.

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‘BABAOCAĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ’

Saadet Çay için Atakum ilçesi Özören Mahallesi’nde bugün cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasının ardından Çay’ın cenazesi, Çukurpınar Camisi’ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Saadet Çay, Özören Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

‘MAALESEF KAYBETTİK’

Belediye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emel İnan, “Kişilik olarak öğrenmeyi bırakmayan bir karakterdi. O yüzden hep çok güzel bir öğretmen oldu. Çocukların yüreğine dokunabilen, anneliğini de öğretmenliğini de esirgemeyen güçlü bir kadındı. Çocuklar ona istediği gibi ulaşabiliyordu, onlarla diyalog kurabiliyordu.

Ulusal ve uluslararası pek çok projede imzası vardı. Geldiğim yıllardan beri birlikte yaptığımız birçok proje var, maalesef kaybettik” dedi.

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Cenazeye İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, meslektaşları, yakınları ve öğrencileri katıldı.