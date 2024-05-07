×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da lisede dehşet: Okuldan atılan öğrenci müdüre kurşun yağdırdı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Eyüpsultan#Lise
İstanbulda lisede dehşet: Okuldan atılan öğrenci müdüre kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 13:53

Eyüpsultan’da yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Haberin Devamı

Olay, saat 10.00 sıralarında Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı.

OLAY SONRASI KAÇTI

Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdir. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, 4 okul öğrencisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Eyüpsultan#Lise

BAKMADAN GEÇME!