İstanbul'da gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

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Ukrayna’dan Mısır’a seyir halindeyken İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaşayan ve demir atan 23 mürettebata sahip gıda maddesi taşıyan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı.

BOĞAZ GÜNEY-KUZEY YÖNÜNDE AÇILDI

Yapılan çalışmalar sonucu Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Boğazı'nın güney-kuzey yönlü trafiğe açıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Mendireği önlerinde karaya oturan ALEXIS isimli geminin Ahırkapı’ya çekilmesi sonrası, güney-kuzey yönlü olarak açılmıştır." denildi.

Ulaştırma Bakanlığı günün erken saatlerinde y "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz, KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 Römorkörlerimiz ve KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, kurtarma uzmanlarımız ve balık adamlarımız olay yerine ivedilikle yönlendirilerek İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Balık adamlarımızın sualtı incelemesinin ardından yapılan kurtarma planı dahilinde gemi römorkörlerimizce çekilecektir. Geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği, kurtarma sonrası tekrar trafiğe açılacaktır." duyurusunu yapmıştı.



