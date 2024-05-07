Korhan Berzeg'in ölümünde '42 plakalı araç' detayı! 'Jandarmayı görünce tedirgin oldu'

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Korhan Berzeg’in kaybolmasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Geçtiğimiz günlerde Korhan Berzeg’in evinin bulunduğu Balıkesir’in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi yakınlarında kemik parçaları ve Berzeg’e ait cüzdan ve kıyafet parçaları bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu’nda Berzeg’in ölüm sebebine ilişkin çalışmalar sürerken Berzeg’in cinayete mi kurban gittiği merak ediliyor.

CNN TÜRK ekibinden Kaan Temeltaş ve İç Güvenlik Uzmanı Savaş Kurtbaba, Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün köy yolunda şüpheli bir aracın geldiğini söyleyen görgü tanıdığını dinledi.

Yağışlı bir günde üzerinde halı yüklü aracın köyde durduğunu anlatan görgü tanığı şu ifadeleri kullandı:

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O sabah bir arkadaşımızı ziyarete geldik. Saat 10.30 gibi Korhan Bey’in kayıp olduğunu söyledi. Biz ziyareti bitirirken kayıp, aramaya dönüştü. Netleştiği saatler 13-14 arasıydı.14-14.30 gibi arkadaşlarımız ile geçmiş olsun için Korhan Bey’in evine gittik. Jandarma arabası kapının önündeydi. Komutan bekliyordu.

"YAĞIŞLI HAVADA ÜSTÜNDE HALI VARDI"

Korhan Bey’in evinin bir alt sokağından, aşağısından döndü ve overlok aracıydı. Üstünde iki halı vardı ve hava yağışlıydı. Döndükten sonra jandarma aracını görünce tedirgin oldu. Yağışlı bir havada halıların dışarıda olması dikkatimi çekti.

Camlar kapalıydı. Kapalı kasa bir araçtı. Arka tarafta cam yoktu. Araçta benim gördüğüm tek kişi vardı.

Görgü tanığının ifadesini değerlendiren Savaş Kurtbaba ise şu sözleri söyledi:

Yeni bir boyut kazandırdı. Biz o alanı yaşatamadık. O alan üzerinde bir şey olmuş olabilir. Köyde yaşayanlar da dahil olmak üzere hiç böyle bir ayrıntı duymadık. Herkese o gün 'Yabancı bir araç gördünüz mü' diye sorduk ve hiç kimse bu aracı görmemiş. İlk defa konuğumuz görmüş.

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YABANCI BİR ARACIN GÖRÜLMESİ NE İFADE EDER?



Çok şey ifade eder. Çünkü olaya başka bir boyut kattı. Şu ana kadar adamın herhangi bir düşmanı yok, köyün sevilen insanı.

PLAKASI 42'YDİ



Aracın plakasının 42 ile başladığını belirten görgü tanıdığı, "Ben dikkatli bir insanım. İçinde sadece sürücü vardı. Arkada başka tarafta biri var mıydı görmedim. Kapalıydı çünkü." dedi.