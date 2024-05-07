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Kuveyt Emiri Ankara'da

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kuveyt#Al Jaber Al Sabah
Kuveyt Emiri Ankarada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 12:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah’ı Esenboğa Havalimanı’nda resmi törenle karşıladı.

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16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor.

Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenecek ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah'ı, Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı.

Kuveyt Emiri Ankarada

Kuveyt emiri Es Sabah için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlenecek.

İki lider buradaki töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçecek.

Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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Kuveyt Emiri Ankarada

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kuveyt#Al Jaber Al Sabah

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