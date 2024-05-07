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Ankara'da kardeş vahşeti! 15 yaşında abla katili oldu

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#Ankara#Cinayet#Polis
Ankarada kardeş vahşeti 15 yaşında abla katili oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 12:44

Ankara’da on beş yaşındaki bir çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki ablasını sırtından bıçakladı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. hayatını kaybederken, E.İ, gözaltına alındı.

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Olay, 26 Nisan günü Altındağ ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551. Sokak’ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. 15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. (16) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ., ablasını sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.

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#Ankara#Cinayet#Polis

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