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Teröristlerin sığınakları böyle imha edildi... O anlar kamerada

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#Tunceli#Terör#Terörle Mücadele
Teröristlerin sığınakları böyle imha edildi... O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 14:06

Tunceli’de jandarmanın kırsalda düzenlediği operasyonda daha önce teröristlerin kullandığı belirlenen 27 sığınak imha edildi.

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Tunceli Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörden arındırılan bölgelerde baharın gelişiyle birlikte operasyon başlatıldı. Meşe ağaçlarıyla kaplı vadilerde, sarp ve kayalık arazide patlayıcı madde bulma köpeği ve insansız hava araçlarının kullanıldığı, taarruz helikopterlerinin destek verdiği operasyonda yaklaşık bin kişiden oluşan ekiple arazi arama taraması yapıldı.

Teröristlerin sığınakları böyle imha edildi... O anlar kamerada

Hozat ilçesi Atnalı, Anabarınma Alanı, Kızılca, Veli Ağa, Beşiktepe, Boztepe ve Tahar Çayı bölgeleri ile Nazimiye ilçesi Silbüs Tepe bölgesinde teröristlerin kullandığı 27 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 1 av tüfeği, 5 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken sığınaklar ve diğer malzemeler imha edildi.

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Teröristlerin sığınakları böyle imha edildi... O anlar kamerada

Operasyon sırasında iz bulma köpeklerinin halatlarla debisi yüksek nehirden geçirilmesi, taarruz helikopterlerinin şüpheli alanları taraması ise kameraya yansıdı.

Teröristlerin sığınakları böyle imha edildi... O anlar kamerada

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, “Tunceli doğasıyla, insanıyla, ekosistemi ve yaban hayatı zenginliğiyle harika bir yer. Terörden dolayı birçok doğa harikası yerler gün yüzüne çıkmış değil. Bu müthiş doğayı turizme açmak için arazide tüm olumsuzları yok ederek terörün kalıntılarını süpürüyoruz. Jandarmamız ve emniyetimiz 7 gün 24 saat dağlarda terörün izini sürüyor. Terörün tüm kalıntılılarını süpürerek bu eşsiz doğa güzelliğini tüm Türkiye’ye göstermeye devam ediyoruz” dedi. 

 

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#Tunceli#Terör#Terörle Mücadele

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