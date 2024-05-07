Özkan çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

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Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmeyle ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaketi ve ilgisiyle değerli bir buluşma gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın nazik kabulü, ilgisi ve destekleri, bizleri daha da motive ederek ülkemize, vatanımıza yapacağımız katkılar için ilham kaynağı oldu. Bu motivasyonla büyük bir heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizlere tanıdığı bu değerli fırsat için içten teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rektör Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan'ın görüşmesi 45 dakika sürdü.