Antalya'da iki gün arayla kayboldular! Nuran Şahin ve Gökmen Fetullah Kaya ile ilgili yeni gelişme

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17 Nisan’da Antalya Gazipaşa’daki evinden hastaneye diye gittiği Alanya’ya giden Nuran Şahin, eşi ve çocukları ile yaşadığı evine bir daha geri dönmedi. Ondan 2 gün sonra ise sevgilisi olduğu ortaya çıkan Gökmen Fetullah Kaya; Antalya Gazipaşa’dan kayboldu.

Esrarengiz bir şekilde kaybolan ikili ile ilgili olarak Bir TV programında yeni bilgiler ortaya çıktı. Önce Gökmen Fetullah Kaya’nın takıldığı güvenlik kameralarına ulaşıldı, ardından da kameralara göre takip etmiş olabileceği güzergahları ortaya çıktı. Araştırmalar sonucu iki kamera arasında sırra kadem basan Gökmen Fetulllah Kaya’nın Nuran Şahin’i son gören kişi olduğu belirlendi.

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Programda önce ikilinin Çeçek Mevkii olarak bilinen dik yamaçtan atılmış olabileceği iddiası gündeme geldi. Bu iddia üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başladı.

MOTOSİKLETİ BULUNDU

Öte yandan Nuran Şahin kaybolmasından bir gün sonra Gökmen Fetullah Kaya’yı gören ve gördüğü yerde olmasını garip bulan çoban programa bağlandı. Çobanın Gökmen Fetullah Kaya’yı gördüğü yere 500 metre mesafede olan noktada motosiklet bulundu. İlk incelemelere göre motosikletin Gökmen Fetullah Kaya’ya ait olduğu belirlendi. Motosikletin bulunduğu yerde ceset aranacağı bilgisi de canlı yayında kaydedildi.